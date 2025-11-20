四国電力 四国電力は20日、愛媛県の伊方原発1号機の廃止措置の第2段階に向けた「計画認可申請書」を原子力規制委員会へ提出したと明らかにしました。 伊方原発1号機は2017年9月から廃炉に向けた廃止措置作業を行っています。 廃止措置計画は解体工事の準備を行う「第1段階」から、建屋などの解体撤去を行う「第4段階」にまで分かれていて、全てを完了するには約40年かかる想定です。 四国電力によると解体工事の準備