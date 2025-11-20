倉敷市役所 倉敷市教育委員会は、市立小中学校の2学期始業式を、来年度から9月1日に繰り下げると、19日の市議会の市民文教委員会で発表しました。 今年度までは8月下旬に行われていましたが（今年度は8月25日・26日に実施）、登下校中に熱中症になるリスクを避けるために変更したとしています。 今まで8月下旬に登校していた授業日は、冬休み中などに振り替えて学習時間を確保することができるとしています。