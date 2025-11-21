きょうのユーロドルはＮＹ時間に入ってやや買い戻しが出ているものの、１．１５ドル台前半での狭い範囲での上下動となっている。下向きの流れは続いているものの、節目の１．１５ドル台は維持されている状況。一方、ユーロ円は１８２円台を一時付けたものの、その後は伸び悩む展開。 ＦＲＢの１２月利下げ期待が後退していることで、ドル高が優勢となる中、ユーロドルは軟調な動きが続いているが、アナリ