MLBは20日（日本時間21日）、巨人の岡本和真内野手（29）と西武の高橋光成投手（28）のポスティングシステムの申請手続きが完了したと発表。21日の午前8時から交渉スタートとなる。交渉期限は来年1月4日午後5時（日本時間1月5日午前7時）まで。岡本の移籍先にヤンキース、レッドソックス、カブスなど10球団超が挙がる松井秀喜以来の「巨人の4番」争奪戦となる。同制度での大リーグ挑戦を球団から容認された10月22日。岡本は「