名古屋・昭和署 名古屋市昭和区に住む60代の女性が警察官を名乗る男にＬＩＮＥのビデオ通話で警察手帳を見せられ、現金2290万円をだまし取られました。 警察によりますと、警察官を名乗る男から10月、女性の自宅に電話があり、「あなたの口座に何億円ものお金が振り込まれている」「このままでは逮捕しなければならない」などと言われました。 さらにＬＩＮＥのビデオ通話で警察手帳を見せられ、「口座のお札を調べる必要