その後、ドル円は１５７円台半ばに伸び悩んでいる。米株式市場でダウ平均、ナスダックとも伸び悩む動きが出ており、ドル円も追随しているようだ。１５８円台を何度か試す動きが見られたものの、１５７円台後半の水準で上値を止められている。ここ数日の急速な上昇に、過熱感も高まっており、そろそろ上値も重くなって来ているようだ。 一部からは、ドルは１２月ＦＯＭＣ前に方向感に欠く可能性があるとの指摘が出ている。ド