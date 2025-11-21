TOPPANホールディングスのグループ会社であるBookLiveは、同社が運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」および「ブッコミ」にて、2025年11月21日(金)から11月27日(木)までの7日間限定で「ぶんか社 創立77周年記念フェア」を開催する。本キャンペーンでは、ぶんか社の創立77周年を記念し、『まんがグリム童話 金瓶梅』など対象となる41作品・421冊の全巻を、特別価格の77円(税込)で購入することができる。各詳細は[「ブックラ