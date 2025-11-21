ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村８ＢＯＡＴＢｏｙ杯」は２０日、予選最終日となる２日目が行われ、準優勝戦に駒を進めるベスト１８が決定した。北村寧々（２４＝長崎）は２日目５Ｒ、２コースから差して３着。道中は２着の永井亮次に肉薄するシーンもあった。１走目となった初日１Ｒは５号艇で５着。この時は手応えももうひとつだったが、後半１２Ｒは３コースからまくり快勝。「初日後半から足は良くな