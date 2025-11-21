【ジュネーブ＝船越翔】国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の定例理事会は２０日、イランに対し、核施設の査察受け入れや高濃縮ウランの貯蔵に関する情報提供を求める決議案を賛成多数で採択した。イランは反発し、査察再開に向けて９月に交わしたＩＡＥＡとの合意は無効になったと表明した。