桜島の南岳山頂火口で、21日午前0時27分に爆発的噴火が発生しました。 中量の噴煙が火口から上1500mの高さまで上がり、南東に流れています。 大きな噴石が南岳山頂火口より600から900mの７合目まで飛散しました。 桜島の爆発的噴火はことし157回目です。噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけてきます。桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリ