前日の１１月１９日付のＮＹ為替およびＮＹ為替概況のニュースで、１２月５日に１１月分の米雇用統計を発表とお伝えしましたが、１１月分は１２月１６日（火）の発表でした。お詫びして訂正いたします。 MINKABU PRESS編集部野沢卓美