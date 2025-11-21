中国外務省は20日、来週開かれる予定だった日中韓3か国の文化大臣会合を延期すると発表しました。高市首相の台湾有事をめぐる発言が「3か国協力の基盤と雰囲気を壊した」と説明しました。中国外務省の報道官は、24日からマカオで開催予定だった日中韓3か国の文化大臣会合を延期すると発表しました。その理由について、高市首相の台湾有事をめぐる発言を挙げ、「中国国民の感情を傷つけ、3か国協力の基盤と雰囲気が壊され、会合を開