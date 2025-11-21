ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す村上が都内の高級寿司店でドジャース・山本と会食していた。ミシュランガイド3つ星の名店「鮨さいとう」が20日に同店のインスタグラムなどに2人の写真を投稿したところ、米メディア「ドジャースネーション」などがSNSで引用して米球界でも話題になった。写真に写るサインに書き込まれた日付は「11月8日」。同日午後10時から45日間の交渉期間が始まったという