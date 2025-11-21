パドレスなどで活躍した左腕で、76年にパ軍初のサイ・ヤング賞に輝いたランディ・ジョーンズさんが18日（日本時間19日）に死去した。75歳だった。パドレスが19日（同20日）に「深い悲しみと心情をもって、愛する左腕投手ランディ・ジョーンズの死を悼みます」と声明を出した。76年は40試合の登板で25完投、22勝を挙げる活躍。99年にパ軍の殿堂入りを果たし、背番号35は永久欠番となっている。通算成績は305試合で100勝123敗2