米メディア「ジ・アスレチック」が19日（日本時間20日）、今オフFA市場の「お買い得になり得る選手4人」を特集し、西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す今井が元楽天ポンセらとともに取り上げられた。「低い角度から投げる直球は驚くほど伸びがある」などと評価し、今季13勝を挙げたツインズ・ライアンと同レベルと分析。契約規模を7年総額1億5400万ドル（約241億8000万円）と予想し、過去の日本投手と比較し