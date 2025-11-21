◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」日本―ジョージア（２２日、トビリシ）世界ランク１３位の日本代表は、２２日に同１１位のジョージア戦を敵地で迎える。２０日は試合登録選手が発表され、日本のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）とワーナー・ディアンズ主将が会見。ジョーンズＨＣは「ジョージアはランキングも若干上になるが、いい準備ができた。前回から離脱者が出たが、いい準備ができた」と語った。