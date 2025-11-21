大分県大分市佐賀関の大規模火災は発生から4日目を迎えました。住宅街のエリアは火はほぼ消し止められた「鎮圧状態」となっていて現場では実況見分が始まっています。大分県大分市佐賀関で18日に発生した火事では住宅など建物およそ170棟が燃え1人が亡くなっています。また、火はおよそ1.4キロ離れた島にも燃え移りました。発生から4日目となった今も鎮火には至っていませんが、離島以外のエリアはほぼ火が消し止められた「鎮圧状