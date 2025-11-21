中岡正彦（４８＝香川）が手にした相棒は２連率３０％の６５号機。試運転から入念に周回を重ねて乗り込んだ。「温水パイプが装着された影響なのか全然、回っていない。班の比較は一緒だけど、体感が重くて乗りづらい。ペラは自分の形と違うし叩き変える」。短期決戦とあって快速仕上げを目指す。浜名湖→宮島→多摩川と目下３節連続優勝中で今年は７Ｖの大活躍。６年ぶり５回目のＳＧクラシックの出場はほぼ確実だ。愛息の駿が