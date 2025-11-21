12月30日にTBSで生放送される『第67回輝く! 日本レコード大賞』(17:30〜22:00)の各賞受賞者＆曲が21日、発表された。『第67回輝く! 日本レコード大賞』ロゴ(C)TBS大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されたのは、ILLITの「Almond Chocolate」、M!LKの「イイじゃん」、FRUITS ZIPPERの「かがみ」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」、幾田りらの「恋風」、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!