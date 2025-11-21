プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏ガラスープの素と麺つゆを使いこなす簡単ラーメン」 「厚揚げコチュジャンソース焼き」 「ワカメと麩の即席酢の物」 の全3品。 スピーディーでヘルシーで美味しい、野菜たっぷりのおうちラーメン。忙しい日はこの献立で決まり！【主食】鶏ガラスープの素と麺つゆを使いこなす簡単ラーメン 初心者でも手軽に！麺つゆと鶏ガラスープの素で、簡単