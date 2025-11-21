実験装置に入れたコケ胞子の粒。1粒に約4千個の胞子が入っている（藤田知道教授ら提供）宇宙空間に約9カ月間さらしたコケの胞子を地上に回収すると、8割以上が正常に発芽したとの研究結果を、北海道大大学院の藤田知道教授（植物分子生物学）らの研究グループが21日、米科学誌に発表した。藤田教授は、宇宙でも長期間生存できることを示す結果として「メカニズムは分からないが、予想を覆す生存能力だ。宇宙での農業に向けた研究