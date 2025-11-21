兵庫県・淡路島から出航し、世界最大級の渦潮を間近で体験できる「うずしおクルーズ」。同船を運営するジョイポート淡路島株式会社が、観光遊覧中の災害発生を想定した独自の防災訓練を実施しました。 2025年11月16日（日）に行われた訓練では、洋上待機が必要になった際に乗客へ「にゅうめん」を振る舞う手順が確認されました。 うずしおクルーズ防災訓練実施レポート 実施日：2025年11月16日（日）実施場所