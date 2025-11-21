学校法人山口学園ECC国際外語専門学校の学生たちが、福島県の魅力を発信するイベントを開催します。2025年12月7日（日）、大阪市北区のOS広場イベントスペースにて、福島銘産品市「ふくしまマルシェ」が行われます。 「フルーツ王国・福島」を代表するりんごや、ソウルフード、地酒などが勢揃いするほか、タレントのなすびさんによる公開生放送も実施されます。 福島銘産品市「ふくしまマルシェ」 開催日：20