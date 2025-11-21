2025年10月1日から3日までの3日間、インテックス大阪にて「Manufacturing World Osaka 2025（ものづくりワールド大阪）」が開催されました。この展示会において、ソウル特別市に拠点を置く機械・金属分野の都市製造企業10社が出展し、現地バイヤーとの商談を約200件実施するという大きな成果を上げました。 ソウル製造産業が持つ高い技術力とグローバルな競争力を証明した、出展の様子と各社の技術を紹介します。 「Manu