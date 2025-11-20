この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。性行為に対する熱量や感じ方は、性別だけでなく個人でもそれぞれ違いますよね。とっても好きでもスキンシップはそこまでなくてもいい、という人もいますし、カップルとしてのモチベーションを維持するためにはセックスが絶対不可欠、と考える人もいます。性に関してはお互いの考え