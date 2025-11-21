RESEXXYが冬の主役アウターをラインナップ♡森香澄さんを起用したWEBカタログでは、ビッグリボンのミディコートやフェイクファーダウンコート、ボアブルゾンなど、女性らしさと大人の余裕を感じさせるスタイルを提案。ほどよい甘さとドラマティックな冬のムードを演出し、街でも特別感を楽しめるコーディネートをチェックできます♪ 主役級♡ビッグリボンミディコート