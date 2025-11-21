【「疑・惑・婚～記憶に消えた百合の痣」】 11月21日 発売 価格：165円 【拡大画像へ】 forcsは、マンガ「疑・惑・婚～記憶に消えた百合の痣」を11月21日より各電子書籍ストアにて配信する。価格は各巻165円。 本作は出版レーベル「ブラックショコラ」のオリジナルコミックで、chicory氏による最新作。 物語は主人公の杏が不慮の交通事故に遭い、記憶