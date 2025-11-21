ボートレース津の「ルーキーシリーズ第２１戦スカパー！・ＪＬＣ杯争奪戦」は２０日、予選３日目が行われた。出畑孝成（１９＝福岡）は予選３日目、６Ｒに６号艇で出走。６コースから最内を差し、バックで５番手。その後２Ｍを小さく回り、３番手争いに加わると、２周１Ｍを全速で回り２番手に浮上。そのままゴールして２着を確保した。今節の相棒５１号機はチルト３度で受け取り、３日目は０度で出走。レース後は「３度の方