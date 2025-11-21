ボートレース宮島の「瀬戸内オーシャンズＸ第３２回日本財団会長杯」が２１日に開幕する。古沢光紀（３８＝福岡）が手にした３８号機は使用全３節とも水準以上の動きを見せている好素性機。前節の北川潤二もバランスの取れた舟足で準優進出を果たした。「ペラはそのまま行きました。起こしやターンはスムーズな感じがしました。回転の上がりも悪くなかったです。班での比較は変らないくらいでした」とスタート特訓を終えての感