市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。あす21日からの天気のポイントです。 小野：あす21日は前線が通過するため、雨が降るでしょう。3連休のお出かけ日和は23日・日曜日です。21日朝9時の予想天気図です。 小野：あす21日は前線が通過します。石川県内は雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。気象台の21日の3時間ごとの予報です。 小野：石川県内は、昼