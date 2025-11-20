NHKの夜ドラ『ひらやすみ』(総合 毎週月〜木曜22:45〜)で立花よもぎ役を演じている吉岡里帆が本作出演について語った。立花よもぎ役の吉岡里帆真造圭伍氏による漫画『ひらやすみ』を原作とするこのドラマは、阿佐ヶ谷の平屋一戸建てに住む主人公・生田ヒロト(岡山天音)、彼と一緒に暮らすいとこ・小林なつみ(森七菜)、そして周囲の人々の姿を優しく描き出す物語。吉岡演じる立花よもぎは、不動産会社勤務。仕事熱心で、職場ではエ