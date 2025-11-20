ピクシブとドワンゴは11月20日、今年ネットで最も流行った言葉を決定する共同企画「ネット流行語100」を開催すると明らかにした。表彰式の様子を12月11日にニコニコ生放送で生中継する。「ネット流行語100」表彰式が12月11日開催！ ｴｯﾎｴｯﾎ、ノミネートされたって伝えなきゃ2018年から行われているピクシブとドワンゴの年末恒例共同企画。それぞれユーザー編集辞書サイトである「ピクシブ百科事典」と「ニコニコ大百科」を提供して