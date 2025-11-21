2025年の『日本レコード大賞』候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など、各賞の受賞者＆曲が決定した。各賞受賞者＆曲は下記の通り。なお、『第67回輝く！日本レコード大賞』は、12月30日（火）よる5時30分から10時までの4時間半にわたり生放送される。◆◆◆【優秀作品賞】（※曲名50音順）「Almond Chocolate」ILLIT「イイじゃん」M!LK「かがみ」FRUITS ZIPPER「革命道中 - On