Image: Amazon あまりにもサービスタイム、あまりにも争奪戦。本日から始まったAmazonのブラックフライデー。この「年イチの祭り」できっとMacたちも安くなるだろう…。と願いを込めて、アップデートをじっとこらえていた人も多いと思います。 Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - ミッドナイト