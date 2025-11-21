発生から3日目を迎えた大分市佐賀関の大規模火災。「鎮圧」となったものの、完全な鎮火には至っていません。火種は各所にくすぶっていて、依然、消火活動が続けられていて、規制線解除のめどはたっていません。大分市佐賀関で住宅など170棟以上が焼けた大規模火災。市の災害対策本部は、ほぼ消し止められたとして、飛び火したとみられる無人島をのぞき、「午前11時に鎮圧した」と発表しました。しかし、避難生活は続きます。避難し