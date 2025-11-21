「名古屋駅新幹線地下街エスカ」にて、2025年11月28日（金）から12月1日（月）までの4日間、利用金額の20％分がお買物券として戻ってくる「20％還元祭」が開催されます。新幹線改札からすぐという立地で、ひつまぶしや味噌カツなどの「名古屋めし」を楽しみながら、実質2割引で食事や買い物ができる、出張者や観光客、地元の方にとっても見逃せない4日間です。 名古屋駅新幹線地下街エスカ「20％還元祭」 開催期間