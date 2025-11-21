【ニューヨーク共同】20日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日終値と比べた上げ幅が一時、600ドルを超えた。米半導体大手エヌビディアの決算発表を受けて、人工知能（AI）需要の堅調さに安心感が広がり、買い注文が膨らんだ。エヌビディアが19日発表した2025年8〜10月期決算は、純利益と売上高がともに四半期として過去最高を更新した。午前10時現在は前日比659.05ドル高の4万6797.82ドル。