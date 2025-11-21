埼玉・吉川市で資材置き場が焼ける火事があり、男性1人が死亡しました。映像では、真っ赤な炎と黒煙が立ち上り、辺り一帯を覆っている様子が確認できます。20日午後2時ごろ、吉川市の資材置き場で「火が出ている」と119番通報がありました。この火事でリサイクル会社の責任者の男性（53）1人が病院に搬送され、その後死亡が確認されました。建屋のほか、プラスチック製の廃材などが燃えたということで、消防車両9台が出動して消火