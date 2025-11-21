【BANDAI SPIRITS：2025年12月発売スケジュール】 11月20日 公開 「HG 1/144 白いガンダム」12月6日発売予定 BANDAI SPIRITSは、2025年12月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。 本スケジュールによると、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のガンプラ「HG 1/144 白いガンダム」と「HG 1/144 シャア専用ザク(GQ)」は12月6日、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフ