【「おっさん、ガチる。」】 11月21日 発売 価格：165円 【拡大画像へ】 forcsは、マンガ「おっさん、ガチる。」を11月21日に各電子書籍ストアで配信する。価格は各巻165円。 本作は原山ヒサシ氏が手掛けるオトナの青春コメディ。出版レーベル「コミックゲンま！」のオリジナルコミックとして刊行される。 物語の主役は37歳のサラリーマン・坂智と、大学時