１５日、会議で講演する海南南海健康産業研究院の曾渝院長。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月20日】「北京唐藤第1回中日高齢者サービス業交流・協力国際フォーラム」がこのほど、オンラインで開催された。中国の北京唐藤中日養老研究院と海南南海健康産業研究院が共催し、北京日本文化センター（国際交流基金）が後援した。会議では、北京唐藤中日養老研究院の孫前進（そん・ぜんしん）院長、東京大学名誉教授の秋山弘子