６月３日に８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催される。概要は以下の通り。【関係者の部】▽時間午前１０時３０分開式。案内状が必要。▽参列者Ｖ９時代のチームメート、球界、政界、経済界、メディア界、スポーツ界、交友関係・芸能界など２５００〜３０００人を想定。▽展示長嶋さんの背番号３のユニホーム、立大時代に東京六大学リーグで