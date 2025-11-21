「第６７回輝く！日本レコード大賞」の優秀作品賞、新人賞などの審査会が２０日に行われ、TBSから各賞が発表された。優秀作品賞１０作は、Mrs.GREEN APPLEの「ダーリン」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中-On The Way」などが選ばれた。一昨年は「ケセラセラ」、昨年は「ライラック」で大賞を受賞したミセスは１月に発売した「ダーリン」で、２００８〜１０年のEXILE以来の３連覇を狙う。今年はデビュー１０周年で、来年から