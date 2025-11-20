日本時間０時００分に米中古住宅販売件数（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 中古住宅販売件数（10月）00:00 予想408.0万件前回406.0万件（中古住宅販売件数) 予想0.7%前回1.5%（中古住宅販売件数・前月比)