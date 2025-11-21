IAEA＝国際原子力機関の理事会で、アメリカとヨーロッパの主要3か国が提出した、イランの核活動についてIAEAへの「迅速な協力」を求める決議が採択されました。イラン側はこれに強く反発し、IAEAとの協力打ち切りを通告しました。IAEAの理事会で20日、アメリカとイギリス、フランス、ドイツが提出したイランに核活動に関するIAEAへの「迅速な協力」を求める決議が採択されました。イランとIAEAは9月、核査察再開などの協力関係を続