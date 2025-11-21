高市総理が「非核三原則」を見直すかどうか明言を避ける中、日本被団協が声明を発表しました。自民党は20日、安全保障関連の3文書の改定に向けた議論を始めました。非核三原則を見直すかが焦点になる見通しです。「非核三原則」をめぐっては、高市総理は見直すかどうか明言を避けています。こうした中、日本被団協は20日、「これまでの政府見解を覆し、見直し議論を開始することについて強く抗議します」と声明を発表しました。ま