12歳のタイ人少女が東京都内のリラクセーション店で性的な行為をさせられたとされる事件を受けて、人身取引を止める活動などを長年行ってきた民間団体などが集会を開き、「こどもを性の対象とする“需要”の根絶と被害者の継続的支援が必要だ」と訴えました。国会近くで行われた集会は、20年以上活動してきた人身売買禁止ネットワークが開いたもので、国会議員や民間団体のスタッフ、市民らが参加しました。人身売買禁止ネットワー