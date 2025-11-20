近所のお祭りに合わせて、駐車場に出店を出す大型スーパー。人がたくさん来るとゴミも大量で...…。そこで清掃員として働く筆者の友人の体験談です。 お祭りの日のゴミ対策 お祭りの時にたくさんのゴミが出るのは仕方ないことですが、せめて捨てる時に、片付けている人がいることを思い出してほしいもの。マナーを守ることで皆が気持ちよくお祭りを楽しめるよう、一人一人が意識してくれるといいです