動画：『第67回 輝く！日本レコード大賞』優秀作品賞全10曲のミュージックビデオ 年末恒例の『第67回 輝く！日本レコード大賞』が、TBSで12月30日17時30分から22時までの4時間半にわたり生放送されることが発表された。2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など、各賞の受賞者＆曲も決定。各賞受賞者＆楽曲は下記のとおりだ。 ■優秀作品賞 ※