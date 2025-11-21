第６７回日本レコード大賞（主催・日本作曲家協会など）の審査会が２０日、都内で開かれ、優秀作品賞１０作品などが発表された。Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥにとってはバンド初の３連覇という偉業のかかるレコ大となる。ミセスは１月にリリースした「ダーリン」で３連覇に挑む。この楽曲は昨年１２月２５日にＮＨＫ総合で放送された「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ１８祭」のテーマ・ソングとして書き下ろされたもの